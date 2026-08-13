Στο Παγκρήτιο, το ελληνικό ποδόσφαιρο προχώρησε ένα βήμα μπροστά. Η μονομαχία της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον κυπελλούχο ΟΦΗ, δεν συνοδεύτηκε απλά με τις ωραίες αγωνιστικές εικόνες και τη διακύμανση του σκορ. Δεν θα μείνει στην ιστορία για την ανατροπή των Κρητικών από 0-1 σε 2-1 και την ισοφάριση 2-2 στο παρά τρία από τον Ζίνι. Ούτε καν για την ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, όπου ο ΟΦΗ κατάφερε να ευστοχήσει σε όλα, και να πάρει το τρόπαιο.

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