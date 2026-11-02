Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα παραταχθεί η Αλ Νασρ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παχτακόρ στο πλαίσιο του AFC Champions League.

Αρχικά ο Άγγελος Ποστέκογλου δικαιολόγησε την απουσία του Πορτογάλου από την αποστολή για την Τασκένδη λέγοντας πως επρόκειτο για μια απόφαση που αποσκοπούσε στην ξεκούραση του 41χρονου επιθετικού, ωστόσο πίσω από την απουσία του βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή. Η κατάσταση στην Τασκένδη έχει προκαλέσει προβληματισμό και έχει δημιουργήσει δυσκολίες στη διεξαγωγή αθλητικών αναμετρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr