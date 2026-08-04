Ο Ολυμπιακός κάνει απόψε (21:00, Γ. Καραϊσκάκης) την πρώτη του επίσημη εμφάνιση για τη σεζόν 2026-2027, υποδεχόμενος τη Ναϊμέγκεν στο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αναμέτρηση, αφού οι Ολλανδοί βρίσκονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους τόσο κοντά στη μεγάλη διοργάνωση, έπειτα από μια σεζόν που τους έφερε στην τρίτη θέση της Eredivisie με 59 βαθμούς, πίσω μόνο από Άγιαξ και PSV. Η ολλανδική ομάδα έχει προπονητή τον Ντικ Σρόιντερ, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι το καλοκαίρι με τριετές συμβόλαιο και έχτισε μια ομάδα επιθετικής φιλοσοφίας, βασισμένη σε γρήγορες μεταβάσεις και υψηλό πρέσινγκ.

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