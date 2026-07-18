Γαλλία και Αγγλία έχασαν την κούρσα για την κορυφή του κόσμου, όμως έχουν ακόμη μια τελευταία υποχρέωση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο Μαϊάμι, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο της διοργάνωσης.

Παρά την τεράστια ποιότητα στην επιθετική τους γραμμή, οι «τρικολόρ» δεν δικαίωσαν τον τίτλο του φαβορί του τουρνουά, ηττήθηκαν από την Ισπανία με 2-0 στον ημιτελικό και δεν κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

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