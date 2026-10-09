Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την ΚΑΕ Ολυμπιακό με αφορμή την ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» σχετικά με την αποθεραπεία του Ματίας Λεσόρ.

Μετά την αρχική του αντίδραση, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω νέας ανάρτησης στα social media, εξαπολύοντας επίθεση κατά των ανθρώπων του Ολυμπιακού αμφισβητώντας τη στάση τους στην υπόθεση του Γάλλου σέντερ.

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