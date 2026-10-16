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Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προαναγγέλλοντας σημαντικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ το προσεχές διάστημα.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα από την ανάρτηση του στα social media υποστήριξε πως οι «πράσινοι» δεν επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν παρασκηνιακά κάποια κατάσταση, επιλέγοντας αντίθετα να κινηθούν μέσω της νομικής οδού.
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