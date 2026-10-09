Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Φενέρ στο Telecom Center Athens με 92-74, έκανε το 4Χ4 στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague και άνοιξε την… όρεξη στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Με νεότερο ποστ στο Instagram, ο Γιαννακόπουλος στάθηκε στην υγεία που αποπνέει η ομάδα, μίλησε για μια σεζόν που θα μνημονεύεται, ενώ στάθηκε και στην επιρροή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σημειώνοντας ότι ο Σέρβος «διδάσκει» πως θα παίζεται το μπάσκετ τα επόμενα 10 χρόνια.

Περισσότερα στο paixebala.gr…