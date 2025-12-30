Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος του kick boxing από την άγρια επίθεση που δέχτηκε στη Σερβία ο Έλληνας μαχητής, Γιάννης Τσουκαλάς, λίγο μετά από την επιβλητική νίκη του με νοκ άουτ σε βάρος του Βαχίντ Κιτσάρα.

Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς

Ο Έλληνας αθλητής είναι επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των 67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσουκαλάς αγωνίζεται στα διεθνή πρωταθλήματα της WKU (World Kickboxing and Karate Union) και έχει κατακτήσει τον τίτλο του «Balkanic Champion», ενώ μετά την επιβλητική του νίκη στην πόλη Νόβι Πάζαρ στη Σερβία, πανηγύρισε την κατάκτηση της επαγγελματικής ζώνης της WKU.

Επιπλέον, έχει δώσει μάχες και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και για παγκόσμιο τίτλο σε διοργάνωση TMA Fight Series στην Αγγλία στα 65 κιλά. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει και στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δραστηριοποιείται και ως personal trainer.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UFIGHT.gr (@ufight.gr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tsoukalas Giannis (@giannis.tsuk)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tsoukalas Giannis (@giannis.tsuk)

Δείτε βίντεο

Τι είναι το Professional K-1 Fighter

Professional K-1 Fighter στο kickboxing είναι ο επαγγελματία αθλητής που αγωνίζεται με τους κανόνες K-1, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αγωνιστικό στυλ που επιτρέπει πλήρη επαφή και συνδυασμό τεχνικών από kickboxing και όρθιο Muay Thai.

Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε μαχητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί γροθιές, κλωτσιές σε σώμα και κεφάλι, καθώς και γόνατα, με στόχο τη νίκη είτε με νοκ-άουτ είτε στα σημεία. Ο αθλητής αγωνίζεται σε επίσημους επαγγελματικούς αγώνες, με αμοιβή, αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας και καταγεγραμμένο αγωνιστικό ρεκόρ, σε διοργανώσεις αναγνωρισμένες από διεθνείς ομοσπονδίες, όπως η World Kickboxing and Karate Union.

Το χρονικό της επίθεσης

Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά από την χθεσινή νίκη στην κατηγορία των 67κ. στο WKU του Γιάννη Τσουκαλά.

Στον Έλληνα αθλητή επιτέθηκαν 100 χούλιγκαν, όταν νίκησε τον Σέρβο, Βαχίντ Κιτσάρα. Δεν κρατήθηκαν οι Σέρβοι θεατές και εισέβαλαν στο ρινγκ αμέσως μετά τον θρίαμβο του. Ο αδελφός του Σέρβου ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση.

Ο Παύλος Κοχλιαρίδης μίλησε στο fightsports για όσα συνέβησαν στη Σερβία μετά τη νίκη του kickboxer Γιάννη Τσουκαλά. Ο Κοχλιαρίδης είναι ένας από τους μαχητές με την μεγαλύτερη εμπειρία στη χώρα και προπονητής στον ΠΑΟΚ και μιλώντας για το περιστατικό τόνισε ότι από «τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα από το πανδαιμόνιο που επικράτησε στο ρινγκ»

Ακόμα σημειώνεται πως κάποιος εκ των εμπλεκομένων κρατούσε μαχαίρι την ώρα του σοκαριστικού επεισοδίου.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Κοχλιαρίδη:

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής.

Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».

Δείτε βίντεο:

To paixebala.gr καταγράφει αναλυτικά τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε ο Έλληνας Πρωταθλητής kickboxing από τους Σέρβους χούλιγκανς.