Η απουσία του Μουνίρ Νασραουί από τις εξέδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν πέρασε απαρατήρητη…Αντιθέτως έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα καθώς ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του γιου του.

Στις αναμετρήσεις της Ισπανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σταθερά η μητέρα του νεαρού άσου , ο μικρότερος αδερφός του που με τις αντιδράσεις και τις γκριμάτσες του έχει τραβήξει πάνω του όλα τα φλας, η σύντροφός του, το 21χρονο μοντέλο Ινές Γκαρσία και αρκετοί άλλοι στενοί φίλοι της οικογένειας.

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