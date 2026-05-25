Το σκηνικό με τον καβγά μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν τον τελικό του Final Four στο ΟΑΚΑ έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιεύματα του BBC, της Mirror, της Daily Mail και του αθλητικού βρετανικού ιστότοπου TalkSport κάνουν λόγο για την «περιβόητη» συμπλοκή.

Κοινώς, γίναμε ρεζίλι σε διεθνές επίπεδο.

Το δημοσίευμα του BBC με τίτλο «Ο ιδιοκτήτης της Νότινγκαμ Φόρεστ, Μαρινάκης εμφανίζεται σε έντονο καβγά»

Το άρθρο της βρετανικής Mirror με τίτλο «Σκισμένο το πουκάμισο του Ευάγγελου Μαρινάκη καθώς ο ιδιοκτήτης της Νότινγκαμ Φόρεστ εμπλέκεται σε σύγκρουση με τον ανιψιό του πρωθυπουργού»

Η ανάρτηση της Daily Mail με τίτλο «Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ευάγγελος Μαρινάκης, έφυγε με σκισμένο πουκάμισο και μώλωπες στο πρόσωπό του μετά από δημόσιο καβγά με τον ανιψιό του Έλληνα πρωθυπουργού»

Το δημοσίευμα του Talk Sport με τίτλο «Ο Ευάγγελος Μαρινάκης εθεάθη με σκισμένο πουκάμισο μετά από συμπλοκή στις κερκίδες κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ»

Ο καβγάς Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τον καβγά Μαρινάκη – Δημητριάδη, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στα πλάνα καταγράφεται καθαρά ο εφοπλιστής να επιτίθεται πρώτος στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ρίχνοντάς του ένα χαστούκι, και στη συνέχεια φαίνεται ο Δημητριάδης να απαντά, ρίχνοντας μία γροθιά στον Μαρινάκη.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, λίγο πριν αρχίσει ο τελικός του Final Four έχει ως εξής:

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της κερκίδας, βλέπει τον Γρηγόρη Δημητριάδη και του κάνει μία κίνηση, δείχνοντας πως θέλει να του πει κάτι.

Ο Δημητριάδης, σε ήρεμη κατάσταση, πλησιάζει. Τότε ο Μαρινάκης του λέει κάτι στο αυτί και στη συνέχεια τον χαστουκίζει με ένταση.

Αμέσως μετά, ο Δημητριάδης ρίχνει μία γροθιά στον εφοπλιστή και τον γραπώνει από την μπλούζα, η οποία στη συνέχεια σκίζεται.