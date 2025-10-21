Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κουμουρτζής

Εορταστικό χαρακτήρα, είχε ο εναρκτήριος, για την περίοδο 2025-26 αγώνας της ομάδας βετεράνων της ΑΕΚ, με τη νέα διοίκηση του Στέλιου Μανωλα, που έγινε τη Δευτέρα (20/10) στο δημοτικό γήπεδο Ηρακλείου, αφού σε διεθνή αγώνα φιλικού χαρακτήρα, αντιμετώπισαν την ομάδα των Boston Braves της Βοστόνης.

Μια ομάδα, που δημιούργησε πριν από 24 χρόνια στις 21 Οκτωβρίου ο Σπύρος Τουρκάκης, και αποτελείται από ποδοσφαιριστές 12 χωρών. Μάλιστα η δράση της εκτείνεται στις πέντε ηπείρους, αφού εκτός από την Ευρώπη (σ.σ. έχουν παίξει μεταξύ άλλων με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν, Αρσεναλ, Μιλαν , Ιντερ, Ρόμα, Νάπολι) τα μέλη της κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια για να συμμετέχουν σε διάφορα τουρνουά.

Είναι μάλιστα ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού συμμετέχουν σε αυτήν δέκα Έλληνες, έξι εκ των οποίων αγωνίστηκαν και τη Δευτέρα.

Το τελετουργικό και ο αγώνας

Πριν τον αγώνα τιμήθηκε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου βετεράνων ΑΕΚ, Στέλιο Μανωλά, δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος, που είναι και οπαδός των «κιτρινόμαυρων» και μάλιστα έχει τιμηθεί και στο παρελθόν με φανέλα της ΑΕΚ που έχει τις υπογραφές, όλων των παλαίμαχων της και την έχει στο γραφείο του.

Η κίνηση των βετεράνων της ΑΕΚ, έγινε για την παραχώρηση του γηπέδου Ηρακλείου, αφού τεχνικοί λόγοι, δεν επέτρεψαν ο αγώνας να γίνει στα Σπάτα.

Επίσης, πριν τη σέντρα του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην προέδρου της ΑΕΚ Λουκά Μπάρλου πού έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1999.

Ο αγώνας, που ακολούθησε, ήταν διαφήμιση για το ποδόσφαιρο, αφού οι φιλοξενούμενη ομάδα των Boston Braves, αποδείχτηκε «σκληρό καρύδι». Μάλιστα προηγήθηκε στο σκορ στο 22΄ με εκπληκτικό γκολ του Σωκράτη Σιδηρόπουλου, που αξιοποίησε μαγική πάσα του Σόν Ντέι.

Για την ΑΕΚ, που δημιούργησε αλλά απώλεσε αρκετές ευκαιρίες, ισοφάρισε με κεφαλιά κεραυνό ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Συνδέσμου , ο «αεικίνητος έφηβος» Λάμπρος Γεωργιάδη, που αξιοποίησε σέντρα του μεγάλου δημιουργού, Ιβαν Ρούσεφ.

Να σημειωθεί, ότι στον αγώνα, για πρώτη φορά οι βετεράνοι της ΑΕΚ παρουσιάστηκαν με τις νέες της εμφανίσεις που αποτελούν ευγενική χορηγία του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου και της Seajets.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΕΚ: (εκλέκτορας Τάκης Καραγκιοζόπουλος) Ηλίας Ατματσίδης, Χρήστος Βασιλόπουλος, Χάρης Κοπιτσής, Στέλιος Μανωλάς, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, Ηλίας Κυριακίδης, Λυσσανδρος Γεωργαμλής, Ιβαν Ρούσεφ, Μανόλης Κώτης, Ντανιέλ Μπατίστα, Λάμπρος Γεωργιάδης (αρχική ενδεκάδα) Στέφανος Πορφύρης, Γιαννης Μαγγίνας, Χρήστος Λουκίνας, Δονύσης Βερβέρης, Ηλιας Μπούγλας, Μιχάλης Πύθαρούλης, Σεραφείμ Σοφιανίτης, Λεωνίδας Δαδίτσος, Χρήστος Παρθένης, Δημήτρης Ζήσης, Μυλωνάς, Μπάμπης Ζαρωτιάδης. Με την αποστολή παρόντες και οι Γιώργος Καραφέσκος, Λάκης Νικολάου, Θωμάς Μαύρος, Γιώργος Κεφαλίδης, Κώστας Νικολαϊδης, Βαγγέλης Μάκος και Κοσμάς Πεσιρίδης

BOSTON BRAVES: Χοσε Μπίσμπι, Ιγκορ Εβιζάνι, Αντρέι Μάζο, Μπόρις Βόλφ, Αντρεί Μαλινέφσκι, Τόμεκ Κονόπκα, Ντιμίτρι Οφενγειμ, Ρόμπερτ Κλαπντορ, Τάσος Νικολακόπουλος, Σωκράτης Σιδηρόπουλος, Σπύρος Τουρκάκης.(αρχική ενδεκάδα) Ευγένις Αλαργκοφ, Ρομπ Μπιν, Αλεξ Μπελίτσκι, Αλεξ Καντουτσι, Τζον Βέλχ, Ντουγκ Προύτι, Σαν Ντέι, Χρήστος Λυρόπουλος, Δήμος Πιρπέρης, Δημητρης Σαβάλλας,

Σ. Τουρκάκης: «Υπέροχη φιλοξενία από την ΑΕΚ»

Μετά τον αγώνα ακολούθησε δεξίωση για τους συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές, με σουβλάκια, πίτσες, κρασιά, μπίρες και άλλα εκλεκτά εδέσματα, που ήταν ευγενική χορηγία του Δημάρχου Ηρακλείου Νίκου Μπάμπαλου.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους βετεράνους της ΑΕΚ και τον πρόεδρό τους, για τη υπέροχη φιλοξενία. Μας έκαναν να αισθανθούμε πολύ οικία και σα να γνωριζόμασταν χρόνια, Θέλουμε να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία, με αγώνα στη Βοστόνη. Θα τους περιμένουμε να έλθουν» μας τόνισε μεταξύ άλλων ο κ Σπύρος Τουρκάκης.

@ Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας βετεράνων της ΑΕΚ, θα είναι στις 3 Νοεμβρίου με την Προοδευτική , στον ετήσιο εδώ και 24 χρόνια καθιερωμένο αγώνα στη μνήμη του Γιώργου Δαδίτσου, ενώ στις 17 Νοεμβρίου θ’ αντιμετωπίσουν στον Άγιο Σπυρίδωνα τους αντίστοιχους του Λεβαδειακού.