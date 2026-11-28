Το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη μπήκε δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο της Ιταλίας, με την Γιουβέντους να κάνει την πρώτη διερευνητική επαφή της για την απόκτησή του. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται στην λίστα των «μπιανκονέρι», οι οποίοι εξετάζουν τις δυνατότητες να τιον φέρουν στο Τορίνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TuttoJuve», η Γιουβέντους έχει ήδη ζητήσει πληροφορίες για την περίπτωση του 26χρονου φορ προκειμένου να διαπιστώσει τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης μεταγραφής.

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