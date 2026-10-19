Την φωνή του για το δράμα του παλαιστινιακού λαού ύψωσε για ακόμη μία φορά ο Πεπ Γκουαρδιόλα, καλώντας τον κόσμο να μην παραμένει αμέτοχος απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Καταλανός προπονητής αναφέρεται σε μήνυμά του με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στον πόλεμο, χάνουν τις οικογένειές τους και στερούνται τα βασικά για την επιβίωσή τους.

«Δεν πρόκειται για αριθμούς, πρόκειται για ζωές με όνομα, πρόσωπο, οικογένεια, όνειρα και αναμνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως πίσω από κάθε απώλεια βρίσκονται άνθρωποι και οικογένειες.

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