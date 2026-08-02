Το πρώτο βήμα του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακό.

Ο Έλληνας εξτρέμ αγωνίστηκε βασικός στη νίκη των Λονδρέζων με 4-1 επί της Τζιρόνα, στο πρώτο φιλικό της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα εν όψει της νέας σεζόν και βρήκε δίχτυα ήδη από την πρεμιέρα του, γράφοντας το 2-0 με ένα δυνατό δεξί σουτ που κατέληξε στα δίχτυα μετά από απόκρουση αμυντικού.

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