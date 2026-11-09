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Το ενδεχόμενο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να γυρίσει στη δράση μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2027, δεν αποκλείει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα.
Η αποθεραπεία του διεθνούς ποδοσφαιριστή πάει καλά και ενδέχεται να επιστρέψει στα γήπεδα νωρίτερα από ότι αναμενόταν.
Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Αυγούστου 2026, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, στην πρώτη αγωνιστική της Bundesliga ενάντια στο Αμβούργο.
Η επιστροφή του 23χρονου άσου αναμενόταν προς τα τέλη της τρέχουσας σεζόν.
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