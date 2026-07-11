Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας, αφού από επίσημο θεσμικό της λογαριασμό εστάλησαν email που αμφισβητούσαν την εγκυρότητα της νίκης της «αλμπισελέστε» επί της Αιγύπτου στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, ενός αγώνα που ολοκληρώθηκε 3-2 υπέρ των παγκόσμιων πρωταθλητών με αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr