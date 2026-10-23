Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ να απαντάει με μια σύντομη, αλλά γεμάτη νόημα ατάκα στην κριτική που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Αφορμή στάθηκε η στάση του 41χρονου άσου κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, πριν από την αναμέτρηση των Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Νιου Γιορκ Νικς στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν»

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