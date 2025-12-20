«ΠΑΙΞΕ ΜΠΑΛΑ»(www.paixebala.gr). Η αθλητική εφημερίδα της «ζούγκλας» είναι γεγονός! Το… άλλο αθλητικό site, επειδή η μπάλα δεν είναι πάντα…στρογγυλή. Η φίλαθλη εφημερίδα απέναντι στα οπαδικά παραμύθια.

Σε όλα τα παραμύθια, όλων των χρωμάτων και των αποχρώσεων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τι παίζεται πίσω απο τα αγνά αισθήματα των φιλάθλων. Γνωρίζουμε με ποιον τρόπο χειραγωγούν οι επιτήδειοι τον ανυποψίαστο οπαδό και πως χρησιμοποιούν τον υποψιασμένο. Πίσω απο την πλάτη της κερκίδας πόσα παιχνίδια, πολιτικά και οικονομικά παίζονται.

Πόσοι «ανιδιοτελείς» ιδιοκτήτες φροντίζουν για την άνοδο και την ποιότητα κάθε αθλήματος. Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε το συγκεκριμενο εκδοτικό βήμα. Ο χώρος ασφυκτιά απο έντυπα ηλεκτρονικά και μη τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία εξυπηρετούν τέτοια συμφέροντα.

Εμπαίζουν και εξαπατούν τους οπαδούς. Απογοητεύουν τους φιλάθλους.

Απο σήμερα λοιπόν το «ΠΑΙΞΕ ΜΠΑΛΑ» θα δώσει τον δικό του ρυθμό.

Θα ικανοποιεί το δικό σας πάθος. Θα εκφράζει τον θυμό και την αγανάκτηση σας. Θα αποκαλύπτει χωρίς έλεος οτιδήποτε βρόμικο πέφτει στην αντίληψη των συντακτών του και θα έχει ιδιοκτήτες μόνον εσάς κανέναν άλλον.

Το site “ΠΑΙΞΕ ΜΠΑΛΑ» είναι σε εξέλιξη. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πάρει την τελική του μορφή. Σκεφτήκαμε όμως ότι η παρουσία σας πρέπει να είναι διαδραστική και ότι στην εξέλιξη του θα πρέπει να συμμετέχετε ενεργά και εσείς.

Οτιδήποτε λοιπόν πέφτει στην αντίληψη σας που δεν σας αρέσει ή το επιθυμείτε διαφορετικά μπορείτε να το επικοινωνείτε. «ΠΑΙΞΕ ΜΠΑΛΑ» η δική σας ηλεκτρονική εφημερίδα! Χρειάζεται πολύ απλά να γράψετε www.paixebala.gr και να πατήσετε το κουμπί. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην κρίση σας.