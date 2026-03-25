Για τους ήρωες της Ελληνικής επανάστασης ο αθλητισμός δεν ήταν μία αθλητική δραστηριότητα, αλλά μία απαραίτητη άτυπη στρατιωτική εκπαίδευση.

Σαφώς και το 1821 δεν γνώριζαν το ποδόσφαιρο, το οποίο αναπτύχθηκε πολύ μετά την έναρξη της επανάστασης. Όμως, οι αγωνιστές μας ασχολούνταν με δραστηριότητες που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την πολεμική τέχνη: ιππασία, πάλη, λιθοβολία, σκοποβολή, χορό και σάλτο. Γι’αυτούς ο αθλητισμός ήταν μέσο επιβίωσης και επίδειξης ανδρείας.

