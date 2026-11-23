Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γιόβιτς είναι ένας πολύ καλός παίκτης, που ξέρει μπάλα και βάζει γκολ. Υπάρχει, όμως, αμφιβολία για το πάθος και τη μαχητικότητά του, καθώς όταν οι συμπαίκτες του μάχονται και τρέχουν μέσα στο γήπεδο, εκείνος μοιάζει άνετος και χαλαρός…

Στην πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ, ο Σέρβος φορ, παρότι είχε θεματάκια τραυματισμών και έναν σωματότυπο που παραπέμπει σε περιττά κιλά, κατάφερε να πετύχει συνολικά 21 γκολ σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

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