Την Κυριακή 8 Μαρτίου το κέντρο της Αθήνας άλλαξε ρυθμό και γέμισε χρώμα. Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα έδιναν εικόνες ασυνήθιστες: δρομείς που έκαναν το τελευταίο ζέσταμα, θεατές που αναζητούσαν την καλύτερη οπτική γωνία και μια διάχυτη προσμονή, που ήταν έντονη τριγύρω. Αιτία ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, μία διοργάνωση που δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας δρόμου αλλά μια μεγάλη αστική γιορτή, που βάζει την πόλη σε κίνηση.

Ανάμεσα στους πάνω από 29.000 συμμετέχοντες και τον ενθουσιασμό του κόσμου, ξεχώριζε η δυναμική παρουσία της COSMOTE TELEKOM.

Η εταιρεία, ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, φρόντισε να δημιουργήσει μια εμπειρία που συνόδευε τους δρομείς σε όλη τους την προσπάθεια.

Καθώς ο αγώνας ξεκινούσε και το ποτάμι των δρομέων άρχιζε να απλώνεται στο κέντρο της πόλης, η ενέργεια μεταφερόταν από σημείο σε σημείο. Για την ροή της φρόντιζαν οι ρυθμοί από κρουστά και πνευστά της καλλιτεχνικής ομάδας «Artventure Productions» που έδιναν γιορτινό τόνο και κέφι στον αγώνα. Οι δρομείς κινούνταν μέσα από αυτόν τον ήχο σαν να περνούσαν από μικρές «στάσεις» ενέργειας, ενώ πολλοί από αυτούς δεν έκρυβαν το χαμόγελό τους, ακόμη και όταν η προσπάθεια άρχιζε να γίνεται απαιτητική.

Λίγο πιο κάτω, ένας διαφορετικός παλμός έδινε εξίσου «ξεσηκωτικούς τόνους»: ένα ζωντανό DJ set, σε συνεργασία με γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και με live μετάδοση, κρατούσε τη διάθεση ψηλά. Ο κόσμος στις άκρες της διαδρομής χειροκροτούσε, κάποιοι χόρευαν, ενώ οι δρομείς περνούσαν μέσα από ένα σκηνικό που περισσότερο θύμιζε ανοιχτή γιορτή, παρά αθλητικό γεγονός.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν και η παρουσία της Cheering Team της COSMOTE TELEKOM. Με συνθήματα, μουσική και συνεχή ενθάρρυνση, τα μέλη της ομάδας εμψύχωναν τους δρομείς σε όλη τη διαδρομή. Σε στιγμές που η κούραση γινόταν εμφανής, ένα χειροκρότημα ή μια φωνή παρότρυνσης αρκούσε για να δώσει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη ώθηση για τα επόμενα χιλιόμετρα.

Η εμπειρία όμως δεν περιοριζόταν στον δρόμο. Στο Sponsors Village που είχε στηθεί στο Σύνταγμα, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM συγκέντρωνε διαρκώς επισκέπτες. Εκεί, δρομείς και θεατές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εκπλήξεις, να κερδίσουν δώρα και να δημιουργήσουν ένα προσωποποιημένο αναμνηστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Χιλιάδες άνθρωποι το επισκέφθηκαν για μια φωτογραφία ή για να δοκιμάσουν την εμπειρία, παίρνοντας μαζί τους μια ψηφιακή ανάμνηση από τον ημιμαραθώνιο.

Άλλωστε, η παρουσία της εταιρείας ήταν αισθητή και μέσα στον ίδιο τον αγώνα. Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι της COSMOTE TELEKOM συμμετείχαν ως δρομείς, πλάι στους χιλιάδες συμμετέχοντες, δίνοντας μια ακόμη διάσταση συλλογικότητας στη διοργάνωση.

Παράλληλα, η εταιρεία στήριξε και τη διαδρομή των αθλητών των Special Olympics Hellas καθώς και των αθλητών ΑμεΑ ως Ονομαστικός Χορηγός, ενισχύοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους.

Καθώς οι τελευταίοι δρομείς πλησίαζαν τον τερματισμό και το πλήθος συνέχιζε να χειροκροτεί, η αίσθηση που έμενε από τη διοργάνωση ήταν ότι ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είχε μετατρέψει για λίγες ώρες το κέντρο της πόλης σε μια φιλόξενη σκηνή, που έφτιαχνε κοινές εμπειρίες για όλους.

Μέχρι το 2028, ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, η COSMOTE TELEKOM στηρίζει την Εθνική Ομάδα Στίβου, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το Run Greece και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου, προωθώντας το αθλητικό πνεύμα και την κοινωνική αλληλεγγύη.