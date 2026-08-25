To χρονόμετρο δείχνει το 82ο λεπτό. Ο Νταβίντ Κάρμο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ατρόμητου και ο Ολυμπιακός λύνει τον Γόρδιο Δεσμό, καθώς φτάνει στο γκολ και παίρνει τους τρεις βαθμούς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι φίλοι της ομάδας του Πειραιά στις κερκίδες, αποθεώνουν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αιφνιδιάζοντας τους πάντες μετά την πικρία απ’ τον αποκλεισμό που γνώρισαν οι ερυθρόλευκοι από τη Ναϊμέγκεν. Ακόμη και ο Βάσκος προπονητής που είχε αμφισβητηθεί και είχε τεθεί ακόμη και ζήτημα απομάκρυνσής του, δεν περίμενε την αναπάντεχη αποθέωση.

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