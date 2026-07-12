Επιβλητική ήταν η εμφάνιση της ελληνικής ομάδα στίβου Κ20 ετών, καθώς συνοδεύτηκε από την κατάκτηση 20 μεταλλίων, εκ των οποίων τα 8 χρυσά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στην πόλη Κραϊόβα της Ρουμανίας.

Οι Έλληνες διεθνής μας με συνολική συγκομιδή τα 8 χρυσά, 3 αργυρά και 9 χάλκινα χάρισαν στην χώρα μας τη πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Σωτήρης Γεντέκος, η Άννα Αλμυρούδη-Στρούμπου με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 10.14.53, η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η Ειρήνη Δαγκλή, η Αναστασία Ανδρεάδη, η οποία βελτίωσε την ατομική της επίδοση με βολή στα 15.95, ο Δημήτρης Αγγελακόπουλος, η Έβελυν Μητροπούλου και ο Άρης Παπαδόπουλος.

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