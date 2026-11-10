Με μια ανάρτηση στο X, ο Ηλίας Κασιδιάρης γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ, έλαβε μία φανέλα της κυπριακής ομάδας από τους εθνικιστές οπαδούς της!

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην βουλευτής ευχαριστεί τους «Εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ» για την εμφάνιση που, όπως γράφει, του χάρισαν με αφορμή τα 100 χρόνια του ιστορικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας και κλείνει το μήνυμά του με το σύνθημα «ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ».

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