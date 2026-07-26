H Εθνική Εφήβων έκανε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ U18 με το 81-53 επί της Αυστρίας στο Τρεντίνο, και θα διεκδικήσει αύριο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον ‘Α Όμιλο απέναντι στη Γαλλία (27/7, 14:00).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Εθνική ομάδα να θέτει από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, αφού με πρωταγωνιστές τους Ασημένιο και Πούλο, κατάφερε να πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα (12-3) από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στη συνέχεια το μυαλό των παικτών του Βασίλη Σκοπρολίθα φάνηκε να «χάνεται» για μερικά λεπτά, με αποτέλεσμα η Αυστρία να φτάσει να πλησιάσει στον πόντο, με τον Τόμπσον (12-11). Κάπου εκεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «ξύπνησε» και πάλι αυξάνοντας τη διαφορά στο +5 (23-19), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr