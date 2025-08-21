Η μεγάλη γιορτή του κοινωνικού ποδοσφαίρου πλησιάζει. Από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2025, η ελληνική Εθνική Ομάδα Αστέγων θα βρίσκεται στο Όσλο της Νορβηγίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων (Homeless World Cup, HWC). Για οκτώ μέρες, 500 παίκτες από 48 χώρες, εκπροσωπώντας 63 ομάδες (40 ανδρικές και 23 γυναικείες), θα κατακλύσουν την εμβληματική Radhusplassen (πλατεία Δημαρχείου) όχι μόνο για να ανταλλάξουν πάσες, αλλά και για να μοιραστούν ιστορίες ελπίδας και δεύτερων ευκαιριών. Όλοι μαζί, κάτω από το κεντρικό σύνθημα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Αστέγων «Γκολ στη Φτώχεια» («Kick Out Poverty»).

Η 20ή διοργάνωση του μοναδικού αυτού τουρνουά θα χτυπήσει στην καρδιά της νορβηγικής πρωτεύουσας. Για δεύτερη φορά (μετά το 2017), το Όσλο φιλοξενεί αυτήν τη σπουδαία, πρωτίστως κοινωνική, διοργάνωση, που σκοπό έχει (πέρα από τα γκολ και το θέαμα) να προσθέσει ακόμη ένα λιθαράκι στον δύσκολο δρόμο της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει και να θεραπεύει.

Η ελληνική ομάδα

Η Εθνική Ομάδα Αστέγων δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Μάλιστα, φέτος, η Ελλάδα συμμετέχει με δύο ομάδες: μία ανδρών και μία γυναικών.

Για πολλούς παίκτες και παίκτριες, η συμμετοχή αποτελεί το πρώτο βήμα για μια νέα ζωή. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, δίπλα τους, να τους υποστηρίξουμε, να τους χειροκροτήσουμε, ανεξαρτήτως του τι θα γράφει το σκορ, μετά το σφύριγμα της λήξης κάθε αγώνα. Άλλωστε, δεν παίζουμε μπάλα για να γίνουμε καλύτεροι ποδοσφαιριστές, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

Ο Ράιαν, ο Παρασκευάς, ο Seyedullah, ο Tasil, ο Qurban, ο Κωνσταντίνος, ο Μιχάλης, ο Ντιαλό, η Δέσποινα, η Χριστίνα, η Αναστασία, η Θεοδώρα, η Μαίρη-Έφη, η Σοφία και η δεύτερη Χριστίνα της ελληνικής αποστολής, παιδιά από την Αθήνα, τη Θεσπρωτία, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Πιερία, θα βρεθούν στο Όσλο, θα παίξουν ποδόσφαιρο, θα γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, θα ανταλλάξουν χαμόγελα και θα στείλουν, όλοι μαζί, ένα ηχηρό μήνυμα: η ζωή μπορεί να αλλάξει πορεία. Μια μπάλα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

«Έχω πάει αρκετά ποδοσφαιρικά ταξίδια με τη “σχεδία”. Κάθε φορά, ένιωθα πως η ομάδα θεράπευε κι ένα ακόμα τραύμα μου, μια κακή σκέψη. Και το έκανε ασυναίσθητα», μάς λέει η Αγγελική Ν., που συμμετείχε στο Μουντιάλ Αστέγων στην Ουαλία το 2019, και κρατάει, μονάκριβο φυλακτό και πυξίδα ζωής, τις αναμνήσεις από εκείνες τις μέρες.

«Η ομάδα μού υπενθύμισε τα καλά στοιχεία μέσα μου. Μου έδειξε ότι δεν τα παρατάω, ότι είμαι αγωνίστρια. Τα είχα αυτά, δεν γεννήθηκαν μέσα στην ομάδα, όμως χάρη σε αυτήν ξύπνησαν ξανά», είχε μοιραστεί τα συναισθήματά της η Αγγελική, η οποία ήταν μέλος της ομάδας στο Μεξικό, το 2018.

Τα λόγια των δύο ποδοσφαιριστριών συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο το λόγο που θα βρεθεί η ομάδα στο Όσλο, αλλά και τον ίδιο το λόγο της ύπαρξης αυτού του πρότζεκτ κοινωνικού ποδοσφαίρου, που στην Ελλάδα υλοποιείται από το περιοδικό δρόμου «σχεδία».

Η κλήρωση των ομίλων

Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, οι άνδρες έχουν κληρωθεί στον Α’ όμιλο, με αντιπάλους τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, την Τσεχία και τη Νορβηγία. Ο πρώτος αγώνας της ομάδας μας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 15:00 με αντίπαλο τη Νορβηγία.

Αντίστοιχα, η ομάδα των γυναικών βρίσκεται στον Γ’ όμιλο, μαζί με το Μεξικό, την Κένυα, τη Ζιμπάμπουε, τη Σουηδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει το Σάββατο (19:10) με αντίπαλο τη Ζιμπάμπουε.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά, διαδικτυακά, από τα κανάλια της FIFA+ και του Eurovision Sport.

Λίγα λόγια για το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων δεν είναι ένα απλό ποδοσφαιρικό τουρνουά. Είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που ξεκίνησε το 2003, υπό την ομπρέλα του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου (insp.org), φέρνοντας κοντά δεκάδες χώρες και χιλιάδες ανθρώπους που έχουν βιώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ακόμη και ποδοσφαιρικού ταλέντου για να γιορτάσουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο.

«Μια μπάλα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο» («A ball can change the world») είναι ένα από τα κεντρικά μότο της κορυφαίας αυτής διεθνούς διοργάνωσης κοινωνικού ποδοσφαίρου, στην οποία η Ελληνική Ομάδα συμμετέχει ανελλιπώς από το 2007. Μάλιστα, το ελληνικό αυτό πρότζεκτ κοινωνικού ποδοσφαίρου άνοιξε το δρόμο για την κυκλοφορία του ελληνικού περιοδικού δρόμου «σχεδία», κάτω από την ομπρέλα του οποίου, πλέον, λειτουργεί το τόσο ξεχωριστό αυτό project κοινωνικού αθλητισμού.

Γιατί η συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Αστέγων και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων δεν είναι αυτοσκοπός. Μέσα από αυτήν, άνθρωποι που βίωσαν ή βιώνουν την αστεγία και την κοινωνική απομόνωση χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, δημιουργούν φιλίες και σχέσεις εμπιστοσύνης, γίνονται ξανά ορατοί. Κάνουν νίκες ζωής.

Ευχή και στόχος, η ομάδα μας να αφήσει και πάλι το στίγμα της. Όχι μόνο με την παρουσία της στα γήπεδα, αλλά και με το ήθος που τη χαρακτηρίζει. Η Ελληνική Ομάδα είναι εκείνη με τις περισσότερες διακρίσεις/κατακτήσεις στην πιο σημαντική κατηγορία για έναν τέτοιο θεσμό, εκείνη του «Ευ Αγωνίζεσθαι» (Fair Play & Spirit of the Game Awards). Τις δύο τελευταίες χρονιές, μάλιστα, (Σακραμέντο 2023, Σεούλ 2024) το κατέκτησε «σερί», ως αναγνώριση του πάθους, της αλληλεγγύης, του τρόπου, της αξιοπρέπειας του συνόλου των μελών που απαρτίζουν την ελληνική αποστολή, σε κάθε διοργάνωση.

Η αποστολή της Ελληνικής Ομάδας Κοινωνικού Ποδοσφαίρου θα ταξιδέψει στο Όσλο και στο 20ο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, έχοντας ως αρωγούς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Yπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, την Aegean Airlines και την Αdidas.