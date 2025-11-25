Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε με όλες τις συνθήκες υπέρ της για να «κλειδώσει» μια νίκη που θα την επανέφερε στην πρώτη τετράδα της Premier League, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα από το 14ο λεπτό.

Κι όμως, η Έβερτον αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρό καρύδι απ’ όσο περίμενε κανείς. Οι «μπλε» του Μέρσεϊσαϊντ, με οδηγό έναν καθηλωτικό Τζέιμς Πίκφορντ, άντεξαν στην πίεση, κράτησαν ανέπαφη την εστία τους και τελικά υπέγραψαν το μεγάλο διπλό.

Το παιχνίδι πήρε απρόσμενη τροπή από νωρίς. Στο 14’, ο Ιντρίσα Γκουεγιέ άφησε την Έβερτον με δέκα παίκτες μετά από ένα απίστευτο επεισόδιο: ο Σενεγαλέζος χαφ χαστούκισε τον συμπαίκτη του Μάικλ Κιν, με τον οποίο είχε έντονο καβγά για λανθασμένη αμυντική συνεργασία.

Ο Πίκφορντ ήταν εκείνος που μπήκε ανάμεσά τους και απέτρεψε την πλήρη έκρηξη, λίγο πριν ο διαιτητής δείξει την κόκκινη κάρτα.

Κι όμως, παρά το μειονέκτημα, η Έβερτον όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά εμφανίστηκε πιο συγκροτημένη στο πρώτο μέρος. Η επιθετική της επιμονή ανταμείφθηκε στο 29’, όταν ο Ντούσμπερι Χολ βρήκε δίχτυα και έβαλε φωτιά στο «Ολντ Τράφορντ», διαμορφώνοντας ένα σκορ που όπως αποδείχθηκε, ήταν αρκετό για να γράψει μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της αγωνιστικής.

Η 12η αγωνιστική στην Premier League

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2

(37’ Νέτο, 88’ Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2

( 69’ Ταβερνίερ πεν., 81′ Ουνάλ – 11’, 35’ Γουίλσον)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1

(71’ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ- 29’ Tιάγκο πεν.)

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0

(84′ Χιμένες)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ 0-3

(33’ Μουρίλο, 46’ Σαβόνα, 78′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2

(63’ Μουνιόθ, 69’ Πίνο)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(63′, 70′ Μπαρνς-68΄Ντίαζ)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα 1-2

(8’ Ενμετσά – 48’, 75’ Ρότζερς)

Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1

(36’ Τροσάρ, 41’, 46’, 76’ Έζε – 55’ Ριτσάρλισον)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον 0-1

(29′ Ντούσμπερι-Χολ)