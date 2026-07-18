Ο ΠΑΟΚ δήλωσε στην UEFA τα ονόματα των παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια με τη Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκινάνε το ευρωπαϊκό τους ταξίδι απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας (30/7).

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