Ο υπουργός Βρούτσης τοποθέτησε τον Πύρρο Δήμα στο επιτελείο του, ως επιστημονικό συνεργάτη. Τον χαρακτήρισε τιμή και εγγύηση. Ακούγεται σαν το τέλειο όπλο κατά του ντόπινγκ. Η οικογένεια, καλά. Μια χαρά.

Η αστυνομία συνέλαβε τον αδελφό του. Ο Οδυσσέας Δήμας, 58 ετών, κατηγορείται ότι από τον Απρίλιο του 2024 προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές. Ανάμεσά τους, φέρεται και ο ανήλικος γιος του. Στο δείγμα του παιδιού βρέθηκε οξανδρολόνη.

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