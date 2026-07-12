Διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα στη Γαλλία και την επαρχία της Μεντόσα, αφού η γαλλική πρεσβεία στο Μπουένος Άιρες αποφάσισε να κηρύξει «persona non grata» στις εγκαταστάσεις της την αντικυβερνήτρια Έβε Κασάδο, έπειτα από ρατσιστική ανάρτησή της για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας.

Η Κασάδο, στέλεχος πλέον της La Libertad Avanza και σύμμαχος του Χαβιέρ Μιλέι, είχε γράψει στο X μετά τη νίκη των Γάλλων επί της Παραγουάης στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, χαρακτηρίζοντας την ομάδα του Εμπαπέ «αφρικανική, χωρίς τρόπους» και προσθέτοντας πως δεν αντέχει τον Γάλλο επιθετικό.

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