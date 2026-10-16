Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

H γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» είδε τον Ολυμπιακό να λυγίζει με 1-0 τη Μαρσέιγ μέσα στο Βελοντρόμ, να κάνει το «2 στα 2» στη League Phase του Europa League, δίνοντας τεράστια χαρά στους φιλάθλους του, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα, λόγω απαγόρευσης.

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