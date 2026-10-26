Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Η γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» βρέθηκε στo «El Clasico» όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Camp Nou» για την 10η αγωνιστική της La Liga. Μπορεί οι «Μπλαουγκράνα» να είχαν συνολικά καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο η Ρεάλ ήταν η ομάδα που έφτασε στη νίκη με 2-1, χάρη στην ντοπιέτα του Κιλιάν Εμπαπέ που έβαλε την «υπογραφή» του στο σπουδαίο τρίποντο.

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