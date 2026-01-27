Η Ουκρανή πρωταθλήτρια κατάδυσης, Κατερίνα Σαντούρσκα, έθεσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη Δομινικανή Δημοκρατία στην κατηγορία CNF (Constant Weight Without Fins – Σταθερά Βάρη Χωρίς Βατραχοπέδιλα).

Με μια κατάδυση στα 86 μέτρα, είναι το όγδοο παγκόσμιο ρεκόρ της.

Δείτε το βίντεο της πρωταθλήτριας:

Η κατάδυση ολοκληρώθηκε σε τρία λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Η Κατερίνα Σαντούρσκα ξεκίνησε την κατάδυσή της με 10 κινήσεις των χεριών πριν ξεκινήσει το ελεύθερο και επέστρεψε στην επιφάνεια με 31 κινήσεις των χεριών, όλα με μία μόνο ανάσα.

Η κατάδυση ξεπέρασε κατά δύο μέτρα το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ της που είχε καταρρίψει πέρυσι στον ίδιο τόπο.

Τι είναι οι καταδύσεις CNF

Το CNF (Constant Weight Without Fins – Σταθερά Βάρη Χωρίς Πτερύγια) είναι μια από τις πιο απαιτητικές και «καθαρές» μορφές ελεύθερης κατάδυσης. Ο δύτης κατεβαίνει και ανεβαίνει σε ανοιχτό νερό χρησιμοποιώντας μόνο τη μυϊκή του δύναμη χωρίς βατραχοπέδιλα.