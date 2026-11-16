Η κατάσταση είναι οριακή και ενδεχομένως μη αναστρέψιμη μετά από μόλις 10 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα!!!

Το πρόσφατο διαιτητικό σεμινάριο ήταν το κερασάκι στην τούρτα της απογοήτευσης που νιώθει η πλειονότητα των διαιτητών και των βοηθών στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία. Οι ρέφερι ήλπιζαν ότι ο Λανουά και ο Βαλέρι θα τους βοηθούσαν. Πήγαν μπερδεμένοι και αποχώρησαν σε χειρότερη κατάσταση. Οι ξένοι της ΚΕΔ όχι μόνο δεν κατάφεραν να τους πείσουν με όσα τους είπαν αλλά δημιούργησαν περισσότερες απορίες. Με τις αναλύσεις των φάσεων και όχι μόνο.

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