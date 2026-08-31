Η Κηφισιά στο 90’+7′ με τον Μπένι, έβαλε την πινελιά που ομόρφυνε το πρωτάθλημα, καθώς ήταν η πρώτη ομάδα που έκοψε τη φόρα σ’ έναν απ’ τους Big-5, με το ισόπαλο 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Ο 29χρονος Πορτογάλος τοποθέτησε στο τέλος τη σφραγίδα του κι έδωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας πως και οι ισχυροί παρά τις ηχηρές μεταγραφικές τους ενισχύσεις δεν είναι αλώβητοι.

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