Η Κόβεντρι πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη, διαλύοντας με 4-1 τη Νιούκαστλ, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Premier League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6’, όταν ο Τζακ Ρουντόνι ευστόχησε από την άσπρη βούλα, νικώντας τον Λούκας Χόρνιτσεκ. Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι την ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να «αγγίζουν» την ισοφάριση με τη χαμένη ευκαιρία του Ματίας Φερνάντες στο 43′.

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