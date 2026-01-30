Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στην νίκη της Γκενκ επί της Μάλμε (2-1) για την «αυλαία» της League Phase του Europa League και η Marca… τον αποθέωσε.
