Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να βγάλει αντίσταση κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα, γνωρίζοντας την ήττα με 6-4, 6-3 στο δεύτερο ματς του ζευγαριού Ελλάδα – Καζακστάν.

Moving on 🏃

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Elena Rybakina sends Kazakstan to the last 8 as she beats Sakkari 6-4 6-3 💪@UnitedCupTennis #Unitedcup pic.twitter.com/hTlPgh4vEV

— Tennis TV (@TennisTV) December 30, 2024