Η Ματίνα Νούλα δεν είχε αντίπαλο στην κούρσα των γυναικών στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η αθλήτρια του ΝΓΣ Ηρακλής πήρε με άνεση την 1η θέση στον μαραθώνιο και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με επίδοση 2ώρ.39:28. επαναλαμβάνοντας το περσινό της επίτευγμα, όταν είχε νικήσει με 2ώρ.40:19.

Με τα 2ώρ.39:28 η Νούλα, βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ στην κλασική διαδρομή, και πλησίασε το ρεκόρ από Ελληνίδα αθλήτρια στον Μαραθώνιο της Αθήνας, που ανήκει στη Μαρία Πολύζου με 2ώρ.39:10 από το 1997

Η δρομέας από το Καρπενήσι, που προπονείται με τον Ιάσωνα Ιωαννίδη, μετά το 10 χλμ. (38:17) βρέθηκε μόνη στην κορυφή της κούρσας, το πέρασμά της στα 15 χλμ. ήταν 57:02, στον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.20:14, στα 25 χλμ. 1ώρ.35:26, στα 30 χλμ. 1ώρ.54:41, στα 35 χλμ. 2ώρ.13:35, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.32:06, για να τερματίσει σε 2ώρ.39:28.

Η Γιώτα Βλαχάκη, η 34χρονη αθλήτρια του ΓΑΣ Ιλισσός, από την περσινή 3η θέση, φέτος ανέβηκε στη 2η θέση σε 2ώρ.49:31.