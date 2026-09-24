To Nations League ξεκινάει και ανοίγει νέο κύκλο στο διεθνές ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αρκετές από τις μεγάλες δυνάμεις της Γηραίας Ηπείρου θα μπουν στη νέα διοργάνωση με νέο προπονητή. Οι αλλαγές στην τεχνική ηγεσία φέρνουν άνεμο ανανέωσης. Οι διαφορετικές φιλοσοφίες που θα εφαρμοστούν μπορούν να αλλάξουν πλήρως το σκηνικό και να διαμορφώσουν εκ νέου τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

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