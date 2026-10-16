Ο Ντόρτμουντ έχει επενδύσει πολλά στον Κωνσταντίνο Καρέτσα και φιλοδοξεί να τον δει να εξελίσσεται σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild», οι άνθρωποι του συλλόγου εκτιμούν ότι η χρηματιστηριακή αξία του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού θα μπορούσε στο μέλλον να αγγίξει ακόμη και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τον λόγο αυτό, οι Βεστφαλοί επενδύουν όχι μόνο στο ταλέντο του, αλλά και στη σωστή προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

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