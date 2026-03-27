Αύριο στο Ολυμπιακό στάδιο θα αναμετρηθούν οι φετινοί πρωταθλητές των ομίλων της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας. Η Καλαμάτα από τον Νότο κοντράρεται με τον Ηρακλή από τον Βορρά για το τρόπαιο του Super Cup. Η ΚΕΔ έκανε την έκπληξη. Αποφάσισε να ορίσει αποκλειστικά γυναίκες στο παιχνίδι!

Τον πρώτο διαιτητικό ρόλο θα έχει η Ελένη Αντωνίου από την Αχαϊα. Με βοηθούς τη Βασιλεία Τσικλητάρη (Πιερίας) και τη Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας). Ανάμεσα στους πάγκους, ως τέταρτη διαιτητής, θα βρίσκεται η Αναστασία Μυλοπούλου (Καβάλας).

