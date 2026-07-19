O τελικός Αργεντινής-Ισπανίας ολοκληρώνει σήμερα μια ποδοσφαιρική πανδαισία που έζησε ο πλανήτης από τις 11 Ιουνίου και για 39 μέρες. Πλέον από αύριο έρχεται η ώρα της αλήθειας για τις δικές μας ομάδες που μέσα στην εβδομάδα, αρχίζουν τις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Πρώτοι στη σεζόν ρίχνονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που οδηγούνται από νέους προπονητές μετά την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και του Ραζβαν Λουτσέσκου. Οι δυο ομάδες ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και θα κληθούν στον αγωνιστικό χώρο να δείξουν το βαθμό ετοιμότητάς τους.

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