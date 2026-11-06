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Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες για πολλά χρήματα που παίχτηκαν στο στοίχημα με πρωταγωνίστριες ομάδες από την Κατερίνη. Τον Βοτανιακό και τον Αιγινιακό.
Η δικογραφία μάλιστα, μιλά για πάνω από 250.000 ευρώ που παίχτηκαν σε αυτά τα σωματεία.
Δεν είναι όμως μόνο ο μεταξύ τους αγώνας, αφού στο παιχνίδι μπαίνει και ο Ολυμπιακός Βόλου για παιχνίδι, που είχε χάσει στο Αιγίνιο την περίοδο 2024-25. Μάλιστα ο πρώην παράγοντας των ερυθρόλευκων του Βόλου, Σάκης Τζήμας, θεωρεί ότι η ήττα της ομάδας του, ήταν έργο της διαιτησίας.
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