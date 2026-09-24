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Το Βελιγράδι ανάβει τα φώτα του και η «γαλανόλευκη» καλείται να βρει τον δικό της βηματισμό…. Απόψε (21:45), η Ελλάδα μπαίνει στη «μάχη» της League A του Nations League απέναντι στη Σερβία, με τον πρώτο αγώνα να έρχεται σε μια έδρα που απαιτεί χαρακτήρα, καθαρό μυαλό και αγωνιστική συνέπεια.

Η νέα σελίδα που θέλει να γράψει η Εθνική ανδρών δεν αφορά μόνο στη συγκεκριμένη βραδιά. Μετά την απογοήτευση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ψάχνει ένα σημείο επανεκκίνησης.

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