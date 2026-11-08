Αυτές τις ημέρες λένε οι ειδήμονες τα αστρολογικά ότι διάγουμε την τελευταία βδομάδα της περιόδου του ανάδρομου Ερμή. Που σημαίνει, ότι συμβαίνουν πολλές αναποδιές, ανατροπές, αναβολές, ακυρώσεις, εμπλοκές, κι άλλα περίεργα πράματα. Οι Αρχαίοι έτρεχαν στο Μαντείο των Δελφών για να τους κάνει προβλέψεις για το εγγύς και το απώτερο μέλλον η Πυθία. Ανέβαιναν στο βουνό οι αθλητές και οι φίλαθλοι εκείνης της εποχής για να μάθουν τους νικητές στους επόμενους αγώνες. Ολυμπιακούς, Νέμεα, Πύθια, Παναθήναια και σε όλο το πανελλήνιο.

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