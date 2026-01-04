Η επιβεβαίωση του αρραβώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον γιο του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Όχι μόνο γιατί η Σάκκαρη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες αθλήτριες παγκοσμίως, αλλά γιατί το γεγονός αυτό αγγίζει μια ευαίσθητη πτυχή της ελληνικής κοινωνίας: τη λάμψη του αθλητισμού που τέμνεται με την πολιτική επιρροή.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη τενίστρια. Είναι ένα δημόσιο πρόσωπο με τεράστια απήχηση. Ένα πρότυπο για χιλιάδες νέους και νέες παγκοσμίως. Είναι μία αθλήτρια που έχει «χτίσει» την εικόνα της με σκληρή δουλειά, πειθαρχία, μόχθο, τραυματισμούς και πολλές διεθνείς διακρίσεις.

