Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της ρατσιστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ από την Σελέστε Αμαρίγια, η οποία αντί να ανασκευάσει για την ανάρτησή της που αποτελεί ρητορική μίσους και προτρέπει ουσιαστικά τη βία προς τον Γάλλο άσο, τώρα του ζητάει και τα… ρέστα απαιτώντας μάλιστα να της ζητήσει εκείνος δημόσια συγγνώμη και απειλώντας τον παράλληλα με μηνύσεις.

Η Παραγουανή πολιτικός, η οποία ζει μέσα στη χλιδή αντί να κατεβάσει τους τόνους και να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ επέλεξε να συντηρήσει την ένταση και μάλιστα να περάσει στην αντεπίθεση. Η Αμαρίγια ζητάει από τον αρχηγό των «τρικολόρ»να της ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς που της απέδωσε, στην απάντησή του στις δικές της ρατσιστικές επιθέσεις. Μάλιστα εμφανίζεται ανένδοτη και εκτοξεύει απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη: «Απαιτώ δημόσια συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», έγραψε χαρακτηριστικά η γερουσιάστρια, προσπαθώντας να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της αντιπαράθεσης.

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