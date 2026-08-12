Ο τρίτος ελληνικός τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου είναι προγραμματισμένος για απόψε στο Alexander Stadium, με τη Σταματία Σκαρβέλη να αγωνίζεται στη σφυροβολία στις 21:45.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πανηγύρισε έντονα, μαζί με τον προπονητή και σύντροφό της Τάιλερ Μπέρντοφ, την πρώτη της πρόκριση σε τελική δωδεκάδα μεγάλης διοργάνωσης, ωστόσο πλέον στρέφει την προσοχή της στον τελικό, όπου θα επιδιώξει ακόμη καλύτερη εμφάνιση.

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