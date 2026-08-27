Η ΑΕΚ πέταξε για τ’ αστέρια με το επιβλητικό και δίκαιο 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας, καθώς απέδειξε στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας την ανωτερότητά της σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Για τη «στρωμένη» ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όλα κύλησαν φυσιολογικά και με το… παραπάνω και σήμερα περιμένει τη μεγάλη κλήρωση της League Phase του Championw League.

Τη σκυτάλη παίρνουν σήμερα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με την αισιοδοξία αυτή τη φορά να υπάρχει, αλλά να είναι συγκρατημένη. Ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε μετά το απρόσμενο 2-2 του ΟΑΚΑ έχει δύσκολο ρόλο, παρότι ο Νίστρουπ έχει καταφέρει να πάρει προκρίσεις εκτός έδρας από την Πακς και την ΤΣΣΚΑ 1948.

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